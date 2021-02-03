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Рада хочет упростить экспорт украинской продукции

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует упростить экспорт украинской продукции. ВР приняла за основу законопроект №3793.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 237 парламентариев.

Закон предлагает утвердить положение об органах управления и контроля Экспортно-кредитного агентства. Предусмотрено, что контрольный пакет акций в уставном капитале ЭКА принадлежит государству и не подлежит приватизации.

При этом отчуждение корпоративных прав государства в размере пакета акций ЭКА, который не является контрольным, осуществляется в соответствии с законодательством по вопросам приватизации.

Документ расширяет возможность агентства осуществлять страхование и перестрахование экспортного факторинга.

Право инициативы хотят передать правлению ЭКА, оставив обязательное согласование наблюдательным советом.

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Предлагается оставить только один вид государственной помощи - государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЭКА.

Подчеркнем, этот закон предлагает увеличить размер первоначального уставного капитала ЭКА до не менее 2 миллиардов гривен. Он формируется за счет средств государственного бюджета. Эту норму нардепы раскритиковали и предлагали направить эти средства на субсидии населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание Экспортно-кредитного агентства в виде частного акционерного общества. Ведомство создали для обеспечения масштабного экспорта украинских товаров.

Стоит отметить, тогда уставной капитал ЭКА составлял 200 млн гривен.

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