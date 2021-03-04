Рада хочет упорядочить пассажирские перевозки: что предлагает закон
Фото: маршрутка (УНИАН)
Верховная рада хочет упорядочить пассажирские перевозки местными властями в соответствии с новым административно-территориальным устройством. Народные депутаты приняли за основу законопроект №4376-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 271 парламентарий.
Закон предлагает возложить организацию перевозок:
- на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которые не выходят за пределы одной территориальной общины - на исполнительный орган совета, который представляет интересы соответствующей территориальной общины;
- на междугородных и пригородных маршрутах, проходящих по территории двух или более территориальных общин и не выходящие за пределы территории АР Крым или области - на Совет министров Крыма или областные государственные администрации;
- на междугородных и пригородных маршрутах, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутах) и международных маршрутах - на центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует госполитику в сфере транспорта;
- на автобусном маршруте общего пользования прямого сообщения Киев - международный аэропорт "Борисполь" - на Киевскую городскую государственную администрацию.
Напомним, в конце февраля стало известно, что в Киевской области может повыситься стоимость проезда в транспорте. Перевозчики уже коллективно обращаются в ОГА, а кое-кто самовольно взвинчивает цены.