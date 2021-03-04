Рада хоче впорядкувати пасажирські перевезення: що пропонує закон
Фото: маршрутка (УНІАН)
Верховна рада хоче впорядкувати пасажирські перевезення місцевою владою відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. Народні депутати схвалили за основу законопроект №4376-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 271 парламентар.
Закон пропонує покласти організацію перевезень:
- на міських, приміських та міжміських маршрутах, що не виходять за межі однієї територіальної громади - на виконавчий орган ради, яка представляє інтереси відповідної територіальної громади;
- на міжміських та приміських маршрутах, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території АР Крим чи області - на Раду міністрів Криму або обласні державні адміністрації;
- на міжміських та приміських маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутах), та міжнародних маршрутах - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держполітику у сфері транспорту;
- на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на Київську міську державну адміністрацію.
Нагадаємо, в кінці лютого стало відомо, що в Київській області може підвищитися вартість проїзду в транспорті. Перевізники вже колективно звертаються в ОДА, а дехто самовільно роздуває ціни.