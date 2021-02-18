Рада хочет передать 139 млн гривен киевскому Центру микрохирургии глаза

Верховная рада планирует передать 138,746 млн гривен из госбюджета на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза. Эти деньги предусмотрены на финансирование программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Это предусмотрено в законопроекте №4649. Он вносит изменения в закон о госбюджете на 2021 год.

Отметим, ранее Кабинет министров распорядился передать больницу в сферу управления Минздрава и обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках ПМГ. В конце декабря столичные власти осуществили передачу.