UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада хочет передать 139 млн гривен киевскому Центру микрохирургии глаза

Автор: РБК-Украина

Верховная рада планирует передать 138,746 млн гривен из госбюджета на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза. Эти деньги предусмотрены на финансирование программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Это предусмотрено в законопроекте №4649. Он вносит изменения в закон о госбюджете на 2021 год.

Отметим, ранее Кабинет министров распорядился передать больницу в сферу управления Минздрава и обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках ПМГ. В конце декабря столичные власти осуществили передачу.

Напомним, в Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрели пакет вакцинации от коронавируса. Он будет бесплатным для граждан.

Как писало РБК-Украина, в конце января Рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бюджетВерховная Рада
Читайте также
Зеленский обратился к Разумкову из-за юридической коллизии: в чем причина
В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных: комитет поддержал закон
Прогноз погоды