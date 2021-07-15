Рада хочет направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы

Верховная рада в первом чтении внесла изменения в государственный бюджет на этот год, чтобы направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №5460.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 347 нардепов.
Документ предлагает создать новые бюджетные программы - централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения и субвенция из государственного бюджета местным на закупку услуг по проектированию и установке кислородных станций.
Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на оборудование и 150 млн гривен - проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.
Напомним, в начале мая закон внесли в Раду.
Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинская власть поделится с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабного возгорания коронавируса в Индии.