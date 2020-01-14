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Рада хочет изменить УПК в части рассмотрения уголовных дел коллегией судей

Новости » Политика     14.01.2020 - 20:04
Рада хочет изменить УПК в части рассмотрения уголовных дел коллегией судей
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

За документ проголосовали 312 нардепов

Парламент поддержал за основу в первом чтении проект закона №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 312 нардепов.

Документом предлагается внести изменения в статью 31 Уголовного процессуального кодекса Украины. Эти изменения предусматривают:

  • уменьшение количества уголовных производств по которым предусматривается возможность рассмотрения коллегией судей, путем замены категории преступлений: вместо преступлений, за которые предусматривается наказание сроком более десяти лет предлагается предусмотреть преступления, за которые предусматривается наказание свыше двенадцати лет;
  • рассмотрение уголовных производств относительно преступлений, за которые предусматривается наказание сроком более двенадцати лет, коллегией судей только по ходатайству обвиняемого.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрел этот законопроект и представила отрицательное заключение, а именно установила, что нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции.

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