Рада хоче змінити КПК у частині розгляду кримінальних справ колегією суддів

За документ проголосували 312 нардепів
Парламент підтримав за основу у першому читанні проект закону №2456 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 312 нардепів.
Документом пропонується внести зміни до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України. Ці зміни передбачають:
Нагадаємо, Конституційний суд Уукраїни визнав неконституційним законопроект Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство". 24 грудня Велика палата КСУ розглянула цей законопроект і представила негативний висновок, а саме установила, що норми законопроекту не відповідають ч.1 ст. 157 Конституції.