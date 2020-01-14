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Рада хоче змінити КПК у частині розгляду кримінальних справ колегією суддів

Новини » Політика     14.01.2020 - 20:04
Рада хоче змінити КПК у частині розгляду кримінальних справ колегією суддів
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

За документ проголосували 312 нардепів

Парламент підтримав за основу у першому читанні проект закону №2456 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 312 нардепів.

Документом пропонується внести зміни до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України. Ці зміни передбачають:

  • зменшення кількості кримінальних проваджень за якими передбачається можливість розгляду колегією суддів, шляхом заміни категорії злочинів: замість злочинів, за які передбачається покарання строком більше десяти років пропонується передбачити злочини, за які передбачається покарання більше дванадцяти років;
  • розгляд кримінальних проваджень, щодо злочинів, за які передбачається покарання строком більше дванадцяти років, колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Нагадаємо, Конституційний суд Уукраїни визнав неконституційним законопроект Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство". 24 грудня Велика палата КСУ розглянула цей законопроект і представила негативний висновок, а саме установила, що норми законопроекту не відповідають ч.1 ст. 157 Конституції.

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