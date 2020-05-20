Рада хочет изменить спецпроцедуру рассмотрения законов во втором чтении

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Рада поддержала за основу

Верховная рада приняла за основу законопроект №3415 "О внесении изменений в регламент ВРУ по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении". За документ проголосовали 292 нардепа.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается установить ограниченный срок действия этой процедуры - в течение установленного Кабинетом министров карантина из-за коронавируса и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина.

Законопроектом предлагается увеличить нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 предложений (поправок), предоставить право каждому депутату определять по одному отклоненному комитетом предложению (поправке) к каждой статье (пункту) принятого в первом чтении проекта, настаивать на их голосовании с ограничением общего времени на их обоснование до 5 минут.

Также устанавливается, что законопроекты, по которым было принято решение о спецпроцедуре рассмотрения, рассматриваются по этой процедуре и после отмены карантина и завершения 30-дневного срока со дня его отмены.

Напомним, закон "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" вступил в силу с 26 апреля.

Как писало РБК-Украина, данные изменения в регламент позволили Раде принять закон о банках во втором чтении.

Автор: Юлия Струк