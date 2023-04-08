Рада з фінансової стабільності порушила питання іноземних банків, які залишилися в Росії

"Ураховуючи вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності й підтримці економіки України, а також їхній вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Участь у засіданні взяли члени Ради з фінансової стабільності 5 квітня в’язали представники НБУ, Мінфіну та Офісу президента.

Нагадаємо, на території Росії продовжує працювати дочірній банк Raiffeisen Bank International. Під час зборів акціонерів 30 березня генеральний директор Йоханн Штробль заявив, що банк займатиметься можливим продажем або виділенням свого російського бізнесу. Він сказав, що він продовжуватиме скорочувати діяльність у Росії, поки розглядає ці варіанти, але збереже там частину бізнесу, щоб зберегти свою банківську ліцензію.