Рада Європи затвердилла план дій для України на 50 млн євро

"План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція" (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Він є частиною внеску нашої організації у процес відбудови та відновлення країни, що зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями", - сказала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Вона додала, що новий План дій спрямований на підвищення стійкості державних інституцій шляхом зміцнення демократичного управління та верховенства права, а також захисту прав людини.

Окрім того, План дій також спрямований на підтримку програми реформ України після рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Зазначено, що загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється у 50 млн євро. Він є найбільшим за всю історію Плану дій для конкретної країни.

Повідомляється, що Рада Європи працюватиме з українською владою для задоволення їх невідкладних потреб та пріоритетів, включно з підтримкою реалізації кроків, викладених у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство, зокрема, у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, розвитку незалежного, ефективного і правосуддя, що користується довірою, просування свободи слова і свободи ЗМІ та посилення захисту прав національних меншин.