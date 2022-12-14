Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро

"План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция" (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Он является частью вклада нашей организации в процесс восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Она добавила, что новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека.

Кроме того, План действий также направлен в поддержку программы реформ Украины после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Отмечено, что общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн евро. Он является самым большим за всю историю Плана действий для конкретной страны.

Сообщается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями для удовлетворения их неотложных потребностей и приоритетов, включая поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в сферах конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, развития независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия, продвижения свободы слова и свободы СМИ и усиления защиты прав национальных меньшинств.