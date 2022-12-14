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Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро

Фото: Совет Европы утвердил план действий для Украины на сумму 50 млн евро (neweasterneurope.eu)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордной суммой в 50 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

"План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция" (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Он является частью вклада нашей организации в процесс восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Она добавила, что новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека.

Кроме того, План действий также направлен в поддержку программы реформ Украины после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Отмечено, что общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн евро. Он является самым большим за всю историю Плана действий для конкретной страны.

Сообщается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями для удовлетворения их неотложных потребностей и приоритетов, включая поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в сферах конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, развития независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия, продвижения свободы слова и свободы СМИ и усиления защиты прав национальных меньшинств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Совет ЕС 12 декабря согласовал решение об увеличении финансирования европейского фонда мира, котоый помогает Украине оружием. Речь идет о сумме в 2 млрд евро.

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