Рада Європи назвала російські НПЗ легітимною ціллю для України

Удари України по НПЗ Росії

Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи, після критики Сполучених Штатів.

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками на нафтопереробні заводи в Росії та ситуацію у сфері енергетики у світі. Близько тижня тому припущення щодо таких наслідків висловлював голова Пентагона Ллойд Остін.

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