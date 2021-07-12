Рада на этой неделе должна проголосовать необходимые для судебной реформы законопроекты, - Рудык

"Судебная реформа - реформа №1 для страны. Без перезапуска судебной системы будут заблокированы все другие фундаментальные реформы, без честных судов Украина не сможет вернуть доверие инвесторов. Без гарантий законности, которые создает компетентная и честная судебная система, невозможно развитие малого и среднего бизнеса, не будет роста уровня жизни и расширения среднего класса", - заявила Кира Рудык.

Депутат убеждена, что вето законопроекта 3711-д свидетельствует о попытке власти любой ценой отсрочить реальные изменения в судебной системе, так как для ручного управления судами текущий статус-кво очень удобен для Офиса президента. Именно поэтому, по ее мнению, необходимо уже завтра на пленарном заседании, проголосовать необходимые для запуска реформы законопроекты.

"Голос" настаивает, что на этой пленарной неделе нужно сделать следующее: первое - переголосовать законопроект 3711-д, исправить "технические" ошибки, на которые указывает президентское вето, при этом сохранить значительную роль международных экспертов в формировании Высшей квалификационной комиссии судей; второе - принять законопроекты 5068 и 5069 с поправками от "Голоса", чтобы перезагрузить Высший совет правосудия", - отметила лидер партии "Голос".

Кира Рудык напомнила, что "Голос" поддержал в первом чтении законопроект о порядке назначения членов Высшего совета правосудия №5068, поскольку идея о проверке на добродетель членов ВРП является идеей "Голоса", которая была представлена ​​еще во время избирательной кампании.

"Ко второму чтению документ должен быть тщательно доработан, чтобы проведение следующего критически важного этапа судебной реформы не свело на нет все предыдущие шаги и усилия. Поэтому мы будем стараться, чтобы в законе все соответствовало требованиям судебной реформы", - подытожила депутат.

"Голос" заявляет о недопустимости фрагментарного и бессистемного подхода к судебной реформы и требует перезагрузки судебной власти с четким соблюдением требований Конституции.