Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти гібридних загроз з боку Росії

Рада ЄС затвердила нові рамки для санкцій проти дестабілізуючих дій Росії за кордоном. Обмеження дадуть змогу переслідувати осіб та організації, що підривають безпеку та суверенітет ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
Нові заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.
Також до списку загроз входять маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії, які посилилися останнім часом на території Європи.
Ці заходи включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами і компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.
Рішення ухвалено на основі пропозиції Верховного представника із закордонних справ Жозепа Борреля і є відповіддю на зростаючі гібридні операції Росії в Європі.
Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що Європейський Союз вирішив запровадити новий тематичний режим санкцій, спрямований на боротьбу з гібридними загрозами з боку Москви.
2 жовтня посли ЄС затвердили механізм, спрямований на протидію гібридним загрозам Росії. Він почне діяти цього тижня.
Наприкінці червня Європейська Рада рішуче засудила всі види гібридної діяльності, яка набирає обертів і спрямована проти ЄС, його держав-членів і партнерів. Крім того, Європейська рада закликала, зокрема, до продовження роботи в Раді ЄС щодо створення нового режиму санкцій з урахуванням гібридних загроз.
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