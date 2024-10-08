Совет ЕС утвердил новый режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Совет ЕС утвердил новые рамки для санкций против дестабилизирующих действий России за рубежом. Ограничения позволят преследовать лиц и организации, подрывающие безопасность и суверенитет ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.
Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, которые усилились в последнее время на территории Европы.
Эти меры включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.
Решение принято на основе предложения Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля и является ответом на возрастающие гибридные операции России в Европе.
Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз решил ввести новый тематический режим санкций, направленный на борьбу с гибридными угрозами со стороны Москвы.
2 октября послы ЕС утвердили механизм, направленный на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Он начнет действовать на этой неделе.
В конце июня Европейский Совет решительно осудил все виды гибридной деятельности, которая набирает обороты и направлена против ЕС, его государств-членов и партнеров. Кроме того, Европейский совет призвал, в частности, к продолжению работы в Совете ЕС по созданию нового режима санкций с учетом гибридных угроз.
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