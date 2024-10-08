Совет ЕС утвердил новый режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.

Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, которые усилились в последнее время на территории Европы.

Эти меры включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Решение принято на основе предложения Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля и является ответом на возрастающие гибридные операции России в Европе.