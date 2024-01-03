Рада ЄС запровадила санкції проти російської алмазної компанії "Алроса" та її гендиректора

"Нові списки стосуються ПАТ "Алроса", який є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, що належить російській державі і на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів", - пояснюють у повідомленні.

У Раді ЄС зазначають, що дана компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду РФ.

"Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки міжнародно скоординованої заборони на імпорт алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходів", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що напочатку 2024 року у Європейському союзі набула чинності повна заборона на прямий імпорт російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.

Наразі в цілому санкції ЄС проти агресії Росії охоплюють майже 1 950 фізичних та юридичних осіб, чиї активи є замороженими, а їх власники - позбавленими можливості надавати послуги на території Євросоюзу.