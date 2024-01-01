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У ЄС набула чинності заборона на імпорт російських алмазів

Понеділок 01 січня 2024 18:16
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У ЄС набула чинності заборона на імпорт російських алмазів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Європейському союзі набула чинності повна заборона на прямий імпорт російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідно до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, європейська заборона на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності з 1 березня до 1 вересня цього року.

За оцінками експертів, Росія заробляє на торгівлі алмазами від 3,7 до 4,6 млн євро щорічно.

Крім цього, 12-й пакет європейських санкцій передбачає посилення цінової стелі на експорт нафти з Росії в треті країни. Таким чином, від європейських компаній вимагатимуть надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з РФ, введеної країнами Заходу.

Крім того, ЄС розширив перелік товарів, на експорт яких до Росії поширюються санкції. Зокрема, під таку заборону потрапляють літієві батареї, термостати і низка категорій хімічної продукції.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше Європейський Союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ . Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому ЄС запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакету увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було запроваджено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо і сталь, а також до списку внесли значну кількість додаткових фізичних і юридичних осіб.

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