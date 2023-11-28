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Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових

Вівторок 28 листопада 2023 17:08
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Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових Фото: Рада ЄС підтримала виділення додаткових коштів для програми навчання військових ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Рада Європейського союзу сьогодні, 28 листопада, ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Такі тренування бійців ЗСУ проводяться у рамках Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Фінансування буде збільшено на 194 мільйони євро, і загалом становитиме 255 мільйонів євро.

"Метою сьогоднішнього рішення є продовження підтримки EUMAM у нарощуванні потенціалу Збройних Сил України, виходячи з потреб України та беручи до уваги зростаючий обсяг та складність навчальної програми", - йдеться у заяві Ради ЄС.

Також зазначається, що ця підтримка продовжить сприяти широкомасштабній підготовці особового складу ЗСУ та дозволить державам-членам ЄС надати необхідне навчальне обладнання та матеріали.

Навчання військових ЗСУ під егідою EUMAM

Нагадаємо, що близько року тому тренувальна місія Європейського союзу для військових ЗСУ (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат було встановлено на рівні 3,1 млрд євро.

У навчанні українських військових бере участь низка держав.

З моменту запуску місії EUMAM Україна у жовтні минулого року та станом на сьогодні в рамках програми вже пройшли навчання понад 34 тисячі українських солдатів.

Також наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина розпочала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot.

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