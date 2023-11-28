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Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных

Вторник 28 ноября 2023 17:08
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Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных Фото: Совет ЕС поддержал выделение дополнительных средств для программы обучения военных ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Совет Европейского союза сегодня, 28 ноября, принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Такие тренировки бойцов ВСУ проводятся в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Финансирование будет увеличено на 194 миллиона евро и в целом составит 255 миллионов евро.

"Целью сегодняшнего решения является продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Также отмечается, что данная поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава ВСУ и позволит государствам-членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы.

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

Напомним, что около года назад тренировочная миссия Европейского союза для военных ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов был установлен на уровне 3,1 млрд евро.

В обучении украинских военных принимают участие ряд государств.

С момента запуска миссии EUMAM Украина в октябре прошлого года и по состоянию на сегодня в рамках программы уже прошли обучение более 34 тысяч украинских солдат.

Также в конце октября стало известно, что Германия начала обучение группы украинских военных на ЗРК Patriot.

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