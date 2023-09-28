UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України: терміни

Фото: Рада ЄС погодила продовження тимчасово захисту для біженців з України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу погодилась продовжити тимчасовий захист українських біженців з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.

"З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - пише пресслужба. 

Що таке тимчасовий захист 

Механізм було активовано 4 березня 2022 року, через кілька днів з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. Зокрема його автоматично було продовжено на один рік. 

Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому. Мета механізму полягає в зменшені тиску на національну систему притулку й дозволити біженцям користуватись гармонізованими правами по всьому ЄС. Зокрема права включають: 

  • проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медична допомога;
  • соціальна допомога;
  • доступ до освіти для дітей.

"Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада повинна буде офіційно ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як відбудеться юридична перевірка та переклад документа всіма мовами ЄС", - додає пресслужба. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяРада Європи