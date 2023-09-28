Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України: терміни

Рада Європейського союзу погодилась продовжити тимчасовий захист українських біженців з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.
"З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - пише пресслужба.
Що таке тимчасовий захист
Механізм було активовано 4 березня 2022 року, через кілька днів з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. Зокрема його автоматично було продовжено на один рік.
Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому. Мета механізму полягає в зменшені тиску на національну систему притулку й дозволити біженцям користуватись гармонізованими правами по всьому ЄС. Зокрема права включають:
"Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада повинна буде офіційно ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як відбудеться юридична перевірка та переклад документа всіма мовами ЄС", - додає пресслужба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.