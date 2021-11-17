Рада дополнила закон о почте: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Этим документом дополнена статья 1 закона "О почтовой связи", и фактически он принимался для того, чтобы только законодательно определить термины "фельдъегерская связь", а также "ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины".

В частности, определено, что ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины - это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, пользователям в системе Министерства обороны Украины в мирное время и особый период.

А также отмечается, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины) - это составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.