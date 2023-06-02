Рада держав Балтійського моря протидіятиме агресії та провокаціям РФ у регіоні

Дії військових Росії в Балтійському морі порушують стандарти безпеки і несуть загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію Ради країн Балтійського моря .

"Рада висловила глибоку занепокоєність безпекою регіону Балтійського моря в контексті агресивних, провокаційних і невиправданих операцій Балтійського флоту і ВПС Росії, які порушують загальноприйняті стандарти безпеки на морі та в повітрі", - йдеться у декларації.

Зазначається, що ці операції становлять загрозу безпеці повітряної і морської навігації та зв'язку.

Саме тому Рада хоче підвищити готовність суспільства до протидії дезінформації, підвищити стійкість критично важливої інфраструктури та забезпечити енергетичну безпеку та надійність поставок.

Рада держав Балтійського моря

Міжнародна організація, заснована 5-6 березня 1992 року, в Копенгагені, на конференції міністрів закордонних справ держав Балтійського моря.

Спочатку до Ради увійшли Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Фінляндія, Швеція, Естонія, а також Європейська комісія. У 1995 році до організації приєдналася Ісландія. У 2022 році членство Росії в організації було припинено.

Небезпека з боку Росії у Європі

Раніше повідомлялось, що Росія веде розвідку у водах країн Північної Європи. Російські військові можуть готувати диверсії на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Німеччина планує щонайменше вдвічі збільшити свої потужності щодо імпорту зрідженого природного газу на острів Рюген у Балтійському морі. Країна готується до ризику того, що ключовий трубопровід з Норвегії може бути пошкоджений через диверсії.

Російські кораблі шпигують за вітровими електростанціями, розташованих на узбережжі Великої Британії. Ймовірно, РФ може готувати диверсії у разі відкритого конфлікту з Заходом.