Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада дала правове визначення терміну "креативні індустрії"

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 11:17
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

За документ після декількох невдалих спроб проголосували 226 депутатів Ради

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №6738 "Про внесення змін до закону "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після декількох невдалих спроб проголосували 226 депутатів Ради.

У пояснювальній записці підкреслюється, що відсутність законодавчо встановленого терміну "креативні індустрії", який широко застосовується у країнах Європейського союзу унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури, спрямовану на заохочення розвитку нових секторів економіки, інноваційних творчих кластерів, формування підприємницьких умінь та навичок серед представників творчих професій.

Проектом передбачається дати правове визначення терміну "креативні індустрії"; створити умови для охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку та уніфікувати види економічної діяльності, які створюють творчий продукт та послуги, потребують належних форм державної підтримки.

У документі визначається, що "креативні індустрії" є переліком видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.

Згідно з класифікацією ЮНКТАД до креативних індустрій відносяться:

  • традиційна культура: творчі ремесла, декоративне-прикладне мистецтво, фестивалі;
  • культурні пам’ятки: бібліотеки, археологічні пам’ятки, музеї, виставки;
  • аудіовізуальні медіа: кінематограф, телебачення, радіомовлення;
  • медіа: програмне забезпечення, відеоігри;
  • дизайн: мода, графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру;
  • креативні послуги: культурні і цифрові послуги, реклама;
  • образотворче і сценічне мистецтва.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1553 "Про внесення змін до закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)".

Парубій доручив комітету терміново розглянути законопроект про запуск ВАСК Рада сьогодні розгляне законопроект про Нацбюро фінансової безпеки
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Культура, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся