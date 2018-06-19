Рада дала правове визначення терміну "креативні індустрії"

За документ після декількох невдалих спроб проголосували 226 депутатів Ради

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №6738 "Про внесення змін до закону "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після декількох невдалих спроб проголосували 226 депутатів Ради.

У пояснювальній записці підкреслюється, що відсутність законодавчо встановленого терміну "креативні індустрії", який широко застосовується у країнах Європейського союзу унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури, спрямовану на заохочення розвитку нових секторів економіки, інноваційних творчих кластерів, формування підприємницьких умінь та навичок серед представників творчих професій.

Проектом передбачається дати правове визначення терміну "креативні індустрії"; створити умови для охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку та уніфікувати види економічної діяльності, які створюють творчий продукт та послуги, потребують належних форм державної підтримки.

У документі визначається, що "креативні індустрії" є переліком видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.

Згідно з класифікацією ЮНКТАД до креативних індустрій відносяться:

традиційна культура: творчі ремесла, декоративне-прикладне мистецтво, фестивалі;

культурні пам’ятки: бібліотеки, археологічні пам’ятки, музеї, виставки;

аудіовізуальні медіа: кінематограф, телебачення, радіомовлення;

медіа: програмне забезпечення, відеоігри;

дизайн: мода, графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру;

креативні послуги: культурні і цифрові послуги, реклама;

образотворче і сценічне мистецтва.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1553 "Про внесення змін до закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)".