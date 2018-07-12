Рада в четверг начнет рассмотрение вопроса ЦИК, - Луценко

Рассмотрение обновления ЦИК начнется в 16:00

Парламент приступит к рассмотрению вопроса обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 12 июля, в 16:00. Об этом сообщила представитель президента в парламенте, нардеп от фракции БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, с вопросом обновления ЦИК нет никаких проблем, ведь фракция "Блок Петра Порошенко" готова идти на любые уступки.

"Мы планируем подойти к голосованию за обновленный состав в четыре часа дня. Только что было сообщение от спикера Андрей Парубия о том, что мы входим в этот процесс в четыре часа... Вообще нет никаких проблем. Мы готовы идти на любые уступки, консультации. Мы готовы двигаться в вопросе обновления ЦИК. Идет диалог. Я думаю, что наши партнеры по коалиции также проявят добрую волю", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что БПП отзывает одну из кандидатур в состав ЦИК. Он также обратился к коллегам по коалиции отозвать одну из своих кандидатур.

Следует отметить, что Ирина Луценко заявляла, что в Раде могут внести изменения в закон о Центризбиркоме с целью разблокировать обновление состава комиссии.

Подчеркнем, в парламенте обсуждали увеличение состава ЦИК до 16 членов.