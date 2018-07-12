Рада в четвер почне розгляд питання ЦВК, - Луценко

Розгляд оновлення ЦВК розпочнеться о 16:00

Парламент розпочне розгляд питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) у четвер, 12 липня, о 16:00. Про це повідомила представник президента у парламенті, нардеп від фракції БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, з питанням оновлення ЦВК немає ніяких проблем, адже фракція "Блок Петра Порошенка" готова йти на будь-які поступки.

"Ми плануємо підійти до голосування за оновлений склад о четвертій годині дня. Тільки що було повідомлення від спікера Андрій Парубія про те, що ми входимо в цей процес о четвертій годині… Взагалі немає ніяких проблем. Ми готові йти на будь-які поступки, консультації. Ми готові рухатися в питанні оновлення ЦВК. Йде діалог. Я думаю, що наші партнери по коаліції також проявлять добру волю", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що БПП відкликає одну з кандидатур до складу ЦВК. Він також звернувся до колег по коаліції відкликати одну зі своїх кандидатур.

Слід зазначити, що Ірина Луценко заявляла, що в Раді можуть внести зміни в закон про Центрвиборчком із метою розблокувати оновлення складу комісії.

Підкреслимо, в парламенті обговорювали збільшення складу ЦВК до 16 членів.