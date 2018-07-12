БПП отзывает одну из кандидатур в состав ЦИК

БПП обращается к коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур

Фракция "Блок Петра Порошенко" отзывает одну из кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем БПП обращается к коллегам по коалиции отозвать одну из своих кандидатур.

"Мы слышали предостережения относительно количества кандидатов в состав ЦИК в представлении. Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур, чтобы решить этот вопрос. Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур", - отметил Герасимов.

Он призвал спикера ВР Андрея Парубия в 12:00 собрать лидеров фракций по этому вопросу.

"Мы обращаемся к председателю ВРУ, чтобы в 12:00 собрать лидеров фракций и обсудить этот вопрос, решить его уже сегодня", - сказал парламентарий.

Он также добавил, кандидатура может быть избрана после совещания с участием лидеров фракций.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко сообщила, что в парламенте могут внести изменения в закон о ЦИК для разблокирования вопроса обновления состава комиссии.

Она заявила, что уменьшение количества кандидатов в новый состав ЦИК не планируется, и добавила, что Рада готова рассматривать вопрос обновления Центризбиркома в четверг, 12 июля.