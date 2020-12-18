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Рада борется с "кнопкодавством". Установят камеры и будут следить за рассадкой

Автор: Игорь Литвиненко

Верховная рада планирует установить дополнительные камеры для борьбы с кнопкодавством во время голосования. Также планируют следить за рассадкой нардепов и отключат "резервные" места от системы "Рада".

Об этом во время заседания парламента заявил спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, дополнительные видеокамеры будут размещены в тех местах, где их ранее не было - к примеру, в ложах.

"Все фракции обратились ко мне с целью установить дополнительные камеры в зале, которые фиксировали бы не персональное голосование, если такое, не дай бог, будет происходить в зале", - сказал Разумков.

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Также он добавил, что сейчас все фракции и депутатские группы возвращаются к тому расположению, которое было утверждено перед началом работы Рады нынешнего созыва.

"Мы возвращаемся к тому расположения депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между фракциями и группами в начале нашей работы. Все остальные места для голосования будут отключены от системы "Рада", - отметил Разумков.

Отметим, сейчас в парламенте есть 27 свободных мест, так как некоторых нардепов не смогли избрать, в том числе из-за оккупации Крыма и Донбасса. По состоянию на 18 декабря избранными являются 423 депутата из 450.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в парламенте хотят усилить ответственность за кнопкодавство. Изменения планируют разработать до 15 января.

Отметим, в начале 2020 года вступил в силу закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство". Он предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за не персональное голосование нардепов (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

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