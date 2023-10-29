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Рада безпеки ООН завтра проведе екстрене засідання, присвячене війні в Ізраїлі, - CNN

Неділя 29 жовтня 2023 19:56
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Рада безпеки ООН завтра проведе екстрене засідання, присвячене війні в Ізраїлі, - CNN Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Безпеки ООН проведе в понеділок, 30 жовтня, екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерела видання, запит на екстрене засідання надійшов від Об'єднаних Арабських Еміратів.

У розпорядженні CNN опинився текст запиту ОАЕ на проведення брифінгу для Ради заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги, а також представника Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.

На порядку денному Ради Безпеки на понеділок у другій половині дня заплановано засідання за темою "Становище на Близькому Сході, включно з палестинським питанням".

Екстрене засідання проводиться після того, як у п'ятницю 120 країн проголосували за резолюцію ООН, представлену Йорданією, яка закликає до "стійкого гуманітарного перемир'я" в Газі. США були однією з 14 країн, які проголосували проти резолюції, а 45 країн утрималися.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових та цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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ООН Ізраїль Сектор Газа
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