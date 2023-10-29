Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание, посвященное войне в Израиле, - CNN

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 30 октября, экстренное заседание по вопросу о наземной операции Израиля в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источника издания, запрос на экстренное заседание поступило от Объединенных Арабских Эмиратов.

В распоряжении CNN оказался текст запроса ОАЭ на проведение брифинга для Совета заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи, а также представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В повестке дня Совета Безопасности на понедельник во второй половине дня запланировано заседание по теме "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Экстренное заседание проводится после того, как в пятницу 120 стран проголосовали за резолюцию ООН, представленную Иорданией и призывающую к "устойчивому гуманитарному перемирию" в Газе. США были одной из 14 стран, проголосовавших против резолюции, а 45 стран воздержались.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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