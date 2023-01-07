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Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України: названо дату

Ілюстративне фото: Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рада безпеки ООН планує провести засідання щодо України вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради безпеки ООН.

Нове засідання Ради безпеки ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться у п'ятницю, 13 січня, зазначають у прес-службі.

При цьому які саме теми планується обговорити на засіданні Ради безпеки - поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації загалом.

У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.

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