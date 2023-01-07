Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине: названа дата

Совет безопасности ООН планирует провести заседание по Украине уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совбеза ООН.

Новое заседание Совета безопасности ООН в рамках программы “Поддержание мира и безопасности в Украине” пройдет в пятницу, 13 января, отмечают в пресс-службе.

При этом какие именно темы планируется обсудить на заседании Совбеза - пока неизвестно.