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Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области, - ДТЭК

Фото: работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Работы по восстановлению поврежденных оккупантами электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Сейчас, конечно, в Покровском, Бахмуцком районах и в районе Славянска самая тяжелая ситуация. Там сейчас наибольшее количество обесточиваний. И там происходят постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по 2-3 раза", - сообщили в компании.

Только за минувшие сутки в Покровском и Бахмуцкому районах компания вернула свет для 5 тысяч клиентов.

По его словам, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, придает им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск для их жизни.

"Энергетики - храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", - подытожил Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение для 440 тыс. клиентов в почти 300 населенных пунктах Донецкой области.

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Донецкая областьДТЭК