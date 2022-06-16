ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 15:54
Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области, - ДТЭК Фото: работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Работы по восстановлению поврежденных оккупантами электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Сейчас, конечно, в Покровском, Бахмуцком районах и в районе Славянска самая тяжелая ситуация. Там сейчас наибольшее количество обесточиваний. И там происходят постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по 2-3 раза", - сообщили в компании.

Только за минувшие сутки в Покровском и Бахмуцкому районах компания вернула свет для 5 тысяч клиентов.

По его словам, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, придает им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск для их жизни.

"Энергетики - храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", - подытожил Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение для 440 тыс. клиентов в почти 300 населенных пунктах Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ДТЭК
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена