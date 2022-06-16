Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области, - ДТЭК
Работы по восстановлению поврежденных оккупантами электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
"Сейчас, конечно, в Покровском, Бахмуцком районах и в районе Славянска самая тяжелая ситуация. Там сейчас наибольшее количество обесточиваний. И там происходят постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по 2-3 раза", - сообщили в компании.
Только за минувшие сутки в Покровском и Бахмуцкому районах компания вернула свет для 5 тысяч клиентов.
По его словам, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, придает им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск для их жизни.
"Энергетики - храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", - подытожил Сахарук.
Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение для 440 тыс. клиентов в почти 300 населенных пунктах Донецкой области.