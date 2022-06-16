Роботи з відновлення електромереж проходять майже по всій території Донецької області, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Зараз, звичайно, у Покровському, Бахмуцькому районах та в районі Слов’янська найважча ситуація. Там зараз найбільша кількість знеструмлень. І там відбуваються постійні обстріли. Наші ремонтні бригади працюють там кожен день, відновлюють по 2-3 рази", - повідомили в компанії.

Тільки за минулу добу у Покровському та Бахмуцькому районах компанія повернула світло для 5 тисяч клієнтів.

За його словами, компанія забезпечує енергетиків всім необхідним, надає їм бронежилети та каски, щоб мінімізувати ризик для їх життя.

"Енергетики - хоробрі люди. Вони йдуть і роблять свою роботу. Я пишаюсь ними і щиро дякую їм за цю роботу", - підсумував Сахарук.