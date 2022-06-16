ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Роботи з відновлення електромереж проходять майже по всій території Донецької області, - ДТЕК

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 15:54
Роботи з відновлення електромереж проходять майже по всій території Донецької області, - ДТЕК Фото: роботи з відновлення електромереж проходять майже по всій території Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Роботи з відновлення пошкоджених окупантами електромереж проходять майже по всій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Зараз, звичайно, у Покровському, Бахмуцькому районах та в районі Слов’янська найважча ситуація. Там зараз найбільша кількість знеструмлень. І там відбуваються постійні обстріли. Наші ремонтні бригади працюють там кожен день, відновлюють по 2-3 рази", - повідомили в компанії.

Тільки за минулу добу у Покровському та Бахмуцькому районах компанія повернула світло для 5 тисяч клієнтів.

За його словами, компанія забезпечує енергетиків всім необхідним, надає їм бронежилети та каски, щоб мінімізувати ризик для їх життя.

"Енергетики - хоробрі люди. Вони йдуть і роблять свою роботу. Я пишаюсь ними і щиро дякую їм за цю роботу", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам компанії ДТЕК вдалося повністю чи частково відновити електропостачання для 440 тис. клієнтів у майже 300 населених пунктах Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДТЕК
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена