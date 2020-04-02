От работы УЗ и портов зависит сохранение объемов украинского экспорта, - Качка  

Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

По его словам, проблемы в металлургической отрасли связаны не только с эпидемией коронавируса

Для сохранения в кризисных условиях объемов украинского экспорта необходима стабильная работа "Укрзализныци" и портов, осуществляющих доставку и перевалку грузов. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас из-за кризиса, спровоцированного пандемией, наблюдается замедление или прекращение работы потребителей нашей металлургической продукции в Европе и США (например, автомобильных заводов, строительства). И главной задачей для сохранения объемов украинского экспорта, отметил замминистра, комментируя заявление металлургов о проблемах с доставкой грузов, является обеспечение логистики.

"Самый большой вызов - не в контрактах, а в логистике, особенно наземной… Это, в принципе, вызов для всех экспортоориентированных отраслей — в том числе зерновой, металлургической. Это вопрос способности "Укрзалізниці" доставить продукцию в порты, а портов - переработать всю эту продукцию. Эти проблемы возникают регулярно, но единственный способ их урегулирования - постоянный диалог. Между производителями, железной дорогой, портами. И правительство пытается обеспечить этот диалог. Позиции, которые высказывают отраслевые ассоциации, правительство принимает во внимание, пытаясь найти определенный механизм", - рассказал Качка.

Также Качка подчеркнул, что налаживание логистики - это постоянный диалог, который происходит ежедневно - по определенным категориям товаров, тарифам, производителям. И он будет продолжаться долго, потому что необходимо найти баланс интересов большого количества субъектов хозяйствования.

По его словам, проблемы в металлургической отрасли связаны не только с эпидемией коронавируса и появились задолго до нее, а также отметил, что решение их требует комплексного подхода.

"Там существует глобальный кризис. Это и структурные изменения глобального рынка, и вопрос перепроизводства, борьбы против изменения климата. Все очень комплексно. В действительности наша металлургия сейчас находится в центре некоего огромного шторма, который продолжается уже достаточно долго. Поэтому мы работаем системно и пытаемся понимать, что делать в международной торговле", - объяснил Качка.

Напомним, ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украины во время мирового экономическо-финансового кризиса.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас предприятиям-экспортерам приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах, поскольку они обеспечивают приток валюты в страну.

Ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять меры для обеспечения 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця".