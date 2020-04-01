Эффективная логистика будет способствовать спасению экономики и сохранению экспорта, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По его мнению, в условиях мирового экономического кризиса для власти поддержка экспорта должна быть приоритетом

Поддержка экспорта во времена кризиса должно быть приоритетом для власти, и она должна обеспечить нормальные условия для логистики. Об этом в комментариях журналистам заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, передает РБК-Украина.

"Проблемы с перевалкой в портах, "Укрзализныця" заставляет бизнес заключать новые соглашения, и не в пользу бизнеса. Все это государственные предприятия. В таком случае у меня вопрос, не можно, даже без протекционистских мер, просто создать нормальные, эффективные условия для логистики. Ввести мораторий на любые изменения нормативно-договорной базе. Ведь в целом все это сказывается на экспортных поступлениях. Мы же не поддерживаем отрасль. Мы создаем нормальные условия", - сказал Щелкунов.

По его мнению, в условиях мирового экономическо-финансового кризиса для власти поддержка экспорта должна быть приоритетом, ведь он поможет минимизировать негативные последствия.

"Лично мое мнение, экспорт должен быть в приоритете Украины. Это наш заработок. Мы по другому не выплывем", - сказал Щелкунов.

Напомним, ранее экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

В свою очередь, объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины ранее обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять неотложные меры для обеспечения 100% выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця"