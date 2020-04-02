Від роботи УЗ і портів залежить збереження обсягів українського експорту, - Качка

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

За його словами, проблеми в металургійній галузі пов'язані не тільки з епідемією коронавірусу

Для збереження в кризових умовах обсягів українського експорту необхідна стабільна робота "Укрзалізниці" і портів, які здійснюють доставку та перевалку вантажів. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз через кризу, спровоковану пандемією, спостерігається уповільнення або припинення роботи споживачів нашої металургійної продукції в Європі та США (наприклад, автомобільних заводів, будівництва). І головним завданням для збереження обсягів українського експорту, зазначив заступник міністра, коментуючи заяву металургів про проблеми з доставкою вантажів, є забезпечення логістики.

"Найбільший виклик - не в контрактах, а в логістиці, особливо наземної... Це, в принципі, виклик для всіх експортоорієнтованих галузей - в тому числі зернової, металургійної. Це питання здатності "Укрзалізниці" доставити продукцію в порти, а портів - переробити всю цю продукцію. Ці проблеми виникають регулярно, але єдиний спосіб їх врегулювання - постійний діалог. Між виробниками, залізницею, портами. І уряд намагається забезпечити цей діалог. Позиції, які висловлюють галузеві асоціації, уряд бере до уваги, намагаючись знайти певний механізм", - розповів Качка.

Також Качка підкреслив, що налагодження логістики - це постійний діалог, який відбувається щодня - по певним категоріям товарів, тарифів, виробникам. І він буде тривати довго, тому що необхідно знайти баланс інтересів великої кількості суб'єктів господарювання.

За його словами, проблеми в металургійній галузі пов'язані не тільки з епідемією коронавірусу і з'явилися задовго до неї, а також зазначив, що вирішення потребує комплексного підходу.

"Там існує глобальна криза. Це і структурні зміни глобального ринку, і питання надвиробництва, боротьби проти зміни клімату. Все дуже комплексно. Насправді наша металургія зараз знаходиться в центрі якогось величезного шторму, який триває вже досить довго. Тому ми працюємо системно і намагаємося розуміти, що робити в міжнародній торгівлі", - пояснив Качка.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти України під час світової економічно-фінансової кризи.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур відзначив необхідність надати зараз підприємствам-експортерам пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах, оскільки вони забезпечують приплив валюти в країну.

Раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерація металургів України звернулися до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалася в українських портах, і вжити заходів для забезпечення 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів з боку державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Южний" та АТ "Укрзалізниця"