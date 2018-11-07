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Роботодавці вдвічі збільшили офіційне оформлення працівників, - ДФС

Новини » Економіка    07.11.2018 - 10:54
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДФС прогнозують збільшення надходження податків до бюджету

У жовтні 2018 року в Україні офіційно працевлаштували 644,6 тис. найманих працівників, що у два рази більше, ніж у серпні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними відомства, найбільше найманих осіб працевлаштовано роботодавцями, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, - 78 тис. найманих працівників. На другому місці - сфера громадського харчування, там офіційно зареєстровано працю 29,3 тис. працівників. На третьому - 18,2 тис. найманих працівників на будівництві.

У ДФС пов'язують таку тенденцію з розпорядженням Кабінету міністрів від 5 вересня 2018 року №649-р "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення".

У ДФС прогнозують, що кількість офіційно зареєстрованих робітників зростатиме і надалі, а додаткові надходження до бюджетів складуть: податку на доходи фізичних осіб - 800 млн грн; - військового збору - 70 млн грн; єдиного внеску - 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.

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