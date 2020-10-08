Работодатели транспорта требуют от премьера не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют "Укрзализныця" и Мининфраструктуры по представлению вагоностроительных компаний, недопустимо. Такое решение приведет к дефициту на рынке вагонов и сокращение промышленного производства, рабочих мест станет меньше, а поступления от налогов в госбюджет - упадут.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмигалю от имени Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

В ФРТУ предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов, бизнесу придется списать 12,6 тысяч вагонов уже в следующем году.

"Основные операторы рынка вагонов утверждают, что на замещение 12,6 тыс. вагонов необходимо потратить 16,7 млрд грн. Это для них сумма неподъемная, а следовательно, все расходы по приобретению новых вагонов они будут вынуждены переложить на плечи грузоотправителей. Это приведет к значительному росту тарифной нагрузки на производителей продукции", - предупреждают в Федерации.

По их мнению, создание искусственного дефицита грузовых вагонов приведет к тому, что промышленность будет вынуждена сворачивать производство.

"Нехватка вагонов приведет к срыву отгрузки сырья и готовой продукции, уменьшение объемов производства и экспорта предприятиями в различных отраслях. Украинская экономика окажется перед фактом роста безработицы, а дальнейшего сокращения ВВП и крайне необходимых валютных поступлений", - сказано в письме.

Поэтому, по мнению ФРТУ, украинской власти следует вести взвешенную политику, и воздержаться от радикальных инициатив вагоностроителей, которые нанесут колоссальный вред для грузовладельцев и экономики Украины.

В письме также содержатся предложения, которые помогут найти компромисс. В частности, ФРТУ предлагает ограничить срок службы только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы (33 года).

Для специализированных вагонов ограничения надо отменить, так же ни в коем случае нельзя ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы.

Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.