Роботодавці транспорту вимагають від прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів

Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке ініціюють "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури за поданням вагонобудівних компаній, неприпустиме. Таке рішення призведе до дефіциту на ринку вагонів та скорочення промислового виробництва, робочих місць стане менше, а надходження від податків до держбюджету - впадуть.

Про це йдеться у відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

У ФРТУ попередили, що у випадку обмеження строків експлуатації вагонів, бізнесу доведеться списати 12,6 тисяч вагонів уже в наступному році.

"Основні оператори ринку вагонів стверджують, що на заміщення 12,6 тис. вагонів необхідно витратити 16,7 млрд грн. Це для них сума непідйомна, а отже, всі витрати з придбання нових вагонів вони будуть змушені перекласти на плечі вантажовідправників. Це призведе до значного зростання тарифного навантаження на виробників продукції", - попереджають у Федерації.

На їх думку, створення штучного дефіциту вантажних вагонів призведе до того, що промисловість буде змушена згортати виробництво.

"Нестача вагонів призведе до зриву відвантаження сировини та готової продукції, зменшення обсягів виробництва та експорту підприємствами України в різних галузях. Українська економіка опиниться перед фактом зростання безробіття, а подальшого скорочення ВВП та вкрай необхідних валютних надходжень", - сказано у листі.

Тому, на думку ФРТУ, українській владі слід вести виважену політику, та утриматись від радикальних ініціатив вагонобудівників, які завдадуть колосальної шкоди для вантажовласників та економіки України.

У листі також містяться пропозиції, які допоможуть знайти компроміс. Зокрема, ФРТУ пропонує обмежити строк служби тільки для універсальних напіввагонів, зерновозів та цистерн (3/4 парку вантажних вагонів) на рівні 1,5 нормативного терміну їх служби (33 роки).

Для спеціалізованих вагонів обмеження треба відмінити, так само ні в якому разі не можна обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби.

Нагадаємо, президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачений нормативний термін служби вагонів.