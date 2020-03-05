Работники птицефабрики обвинили директора НАБУ в давлении на предприятие

Работа птицефабрики, которая входит в состав агрохолдинга "Авангард", была заблокирована из-за попытки работников исполнительной службы, которые пришли описывать имущество предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Работники, которые вышли защищать свое предприятие, считают, что за этой проверкой стоит указание директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, оставку которого они неоднократно требовали на митингах в Киеве.

Также на птицефабрике заявляют о неправомерном давлении и попытке сорвать производственные процессы, ведь предприятие не имеет никакого отношения к делу, на которое ссылается исполнительная служба. Кроме того, такие предприятия сейчас находятся на усиленном санитарном режиме из-за усиленных мер безопасности во избежание распространения птичьего гриппа в Украине, поэтому доступ на территорию посторонних лиц запрещен. Работники же исполнительной службы пытались пройти на такой объект без соблюдения санитарных правил и требований безопасности.

Напомним, 5 февраля в Киеве возле Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса генпрокурора прошел многотысячный митинг работников агрохолдинга. Они вышли в защиту рабочих мест от действий Артема Сытника, которого обвиняли в попытке сорвать посевную и заблокировать работу птицефабрик допросами 10 тысяч работников и открытием дел относительно якобы несуществования двух самых крупных и известных в Евразии птицекомплексов агрохолдинга.

Тогда сотрудники компании пытались передать директору НАБУ Сытнику яйца с нанесенной надписью "Сытника геть!", которые были привезены именно работниками киевской птицефабрики.

Работники исполнительной службы уехали с птицефабрики, а руководство предприятия ожидает от службы официального запроса с пояснениями, на каком основании исполнители пытаются в нарушение правил проникнуть на территорию предприятия, которое не является стороной в деле и предоставленного судебного решения.

Киевская птицефабрика, которая входит в состав агрохолдинга "Авангард", работает уже 60 лет. Комплекс производит 290 млн яиц в год и платит 23 млн налогов. Средняя зарплата на предприятии составляет около 15 000 гривен.

Как писало РБК-Украина, 4 марта более 1500 аграриев вышли на митинг к Верховной Раде с требованиями уволить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, которого обвиняют в давлении на свой бизнес и угрозе срыва посевной кампании.