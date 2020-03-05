Працівники птахофабрики звинуватили директора НАБУ в тиску на підприємство

Робота птахофабрики, яка входить до складу агрохолдингу "Авангард", була заблокована через спроби працівників виконавчої служби, які прийшли описувати майно підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Працівники, які вийшли захищати своє підприємство, вважають, що за цією перевіркою стоїть директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, за відставку якого вони неодноразово вимагали на мітингах у Києві.

Також на птахофабриці заявляють про неправомірний тиск і спроби зірвати виробничі процеси, адже підприємство не має ніякого відношення до справи, на яке посилається виконавча служба. Крім того, такі підприємства зараз знаходяться на посиленому санітарному режимі з-за посилених заходів безпеки, щоб уникнути поширення пташиного грипу в Україні, тому доступ на територію сторонніх осіб заборонений. Працівники ж виконавчої служби намагалися пройти на такий об'єкт без дотримання санітарних правил та вимог безпеки.

Нагадаємо, 5 лютого в Києві біля Верховної Ради, Кабінету міністрів та Офісу генпрокурора пройшов багатотисячний мітинг працівників агрохолдингу. Вони вийшли на захист робочих місць від дій Артема Ситника, якого звинувачували у спробі зірвати посівну і заблокувати роботу птахофабрик допитами 10 тисяч працівників і відкриттям справ щодо нібито неіснування двох найбільших і найвідоміших у Євразії птахокомплексів агрохолдингу.

Тоді співробітники компанії намагалися передати директору НАБУ Ситнику яйця з нанесеним написом "Ситника геть!", які були привезені саме працівниками київської птахофабрики.

Працівники виконавчої служби виїхали з птахофабрики, а керівництво підприємства очікує від служби офіційного запиту з поясненнями, на якій підставі виконавці намагаються порушення правил проникнути на територію підприємства, яке не є стороною у справі та наданого судового рішення.

Київська птахофабрика, яка входить до складу агрохолдингу "Авангард", працює уже 60 років. Комплекс виробляє 290 млн яєць на рік і платить 23 млн податків. Середня зарплата на підприємстві становить близько 15 000 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня понад 1500 аграріїв вийшли на мітинг до Верховної Ради з вимогами звільнити з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого звинувачують у тиску на свій бізнес і загрозу зриву посівної кампанії.