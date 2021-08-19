Работники Николаевского глиноземного завода обратились к Зеленскому: в чем причина

Также письма от НГЗ направлены премьер-министру, генеральному прокурору, министру внутренних дел и народным депутатам.

"Более 2 тысяч подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", - говорится в сообщении.

В НГЗ убеждены: предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся со спланированной рейдерской атакой, о чем, по их мнению, свидетельствует сразу несколько фактов.

Среди них трудовой коллектив НГЗ назвал - неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ГО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

Как известно, в полиции уже начали уголовное производство относительно мошенничества учредителей ОО "Стоп шлам". В то же время нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследуются в ГБР по ст. 376-1 УК Украины "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и по ст. 364 - "Злоупотребление властью или служебным положением". Эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены.

"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и тд. Сейчас все они - фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", - говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой.

"Остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе. Ведь благодаря заводу стабильный доход получает почти 10 000 рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней и реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей", - добавляют сотрудники.

Трудовой коллектив завода просит президента, министров и народных избранников обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения одного из последних промышленных предприятий Николаевской области, которое еще работает.