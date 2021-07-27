Против активистов, требующих у НГЗ 9,2 млрд гривен, открыли дело о мошенничестве
Полиция начала уголовное производство в отношении общественной организации "Стоп шлам", которая пытается отсудить у Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн по иску о возмещении морального вреда.
Об этом сообщает пресс-служба НГЗ.
Действия членов организации правоохранители квалифицируют по ч. 4 ст. 190 УК Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.
Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом НГЗ, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда.
В НГЗ подчеркнули, что согласно закону Украины, "Об общественных объединениях" доходы или имущество общественного объединения не подлежат распределению между его членами, что и отражено в уставе ОО "Стоп шлам".
Таким образом, отмечают на заводе, учредители организации ввели в заблуждение более тысячи человек для привлечения их в состав "Стоп шлам" и дальнейшей подачи иска якобы в их интересах, но фактически для взыскания средств в пользу самой общественной организации.
Как известно, "Стоп шлам" была основана в Николаеве за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ. Люди, анкетные данные которых фигурируют в иске, вообще не знают о деятельности "Стоп шлам" и поданном иске.
В качестве ключевого доказательства была предоставлена психологическая экспертиза, которую в дальнейшем в Министерстве юстиции признали незаконной и приостановили свидетельства экспертов, которые ее выполнили, не пообщавшись ни с одним из "пострадавших".
В случае доказательства вины основателей организации "Стоп шлам" им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в НГЗ публично заявляли о рейдерской атаке со стороны "Стоп шлам".