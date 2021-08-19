Работники Николаевского глиноземного завода обратились к Зеленскому: в чем причина
Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому. По их словам, завод столкнулся со спланированной рейдерской атакой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия в Facebook.
Также письма от НГЗ направлены премьер-министру, генеральному прокурору, министру внутренних дел и народным депутатам.
"Более 2 тысяч подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", - говорится в сообщении.
В НГЗ убеждены: предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся со спланированной рейдерской атакой, о чем, по их мнению, свидетельствует сразу несколько фактов.
Среди них трудовой коллектив НГЗ назвал - неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ГО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.
Как известно, в полиции уже начали уголовное производство относительно мошенничества учредителей ОО "Стоп шлам". В то же время нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследуются в ГБР по ст. 376-1 УК Украины "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и по ст. 364 - "Злоупотребление властью или служебным положением". Эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены.
«Зупиніть рейдерів!» – працівники Миколаївського глиноземного заводу звернулись до Президента України, міністрів та...Posted by Миколаївський глиноземний завод on Wednesday, August 18, 2021
"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и тд. Сейчас все они - фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", - говорится в сообщении.
Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой.
"Остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе. Ведь благодаря заводу стабильный доход получает почти 10 000 рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней и реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей", - добавляют сотрудники.
Трудовой коллектив завода просит президента, министров и народных избранников обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения одного из последних промышленных предприятий Николаевской области, которое еще работает.
Напомним, ранее около тысячи работников НГЗ митинговали под Николаевским апелляционным судом. Там рассматривается дело по иску ОО "Стоп шлам", которое подозревается в мошенничестве, но несмотря на это пытается отсудить у завода 9,2 млрд грн "морального вреда".