Працівники Миколаївського глиноземного заводу звернулися до Зеленського: в чому причина

Трудовий колектив Миколаївського глиноземного заводу направив звернення до президента Володимира Зеленського. За їх словами, завод зіткнувся зі спланованою рейдерською атакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби підприємства у Facebook.

Також листи від МГЗ направлені прем’єр-міністру, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ та народним депутатам.

"Понад 2 тисячі підписів залишили під колективним зверненням до президента України Володимира Зеленського працівники Миколаївського глиноземного заводу", - йдеться у дописі.

У МГЗ переконані: підприємство працює повністю у рамках закону, це підтверджують результати чисельних перевірок контролюючих органів, надані у додатках до листів. Але завод зіткнувся зі спланованою рейдерською атакою, про що, на їх думку, свідчить відразу декілька фактів.

Серед них трудовий колектив МГЗ назвав - неправомірні дії посадових осіб Заводського районного суду, численні порушення закону з боку ГО "Стоп шлам" та недійсні експертизи, до яких постійно апелюють активісти.

Як відомо, у поліції вже розпочали кримінальне провадження щодо шахрайства засновників ГО "Стоп шлам". Водночас порушення посадових осіб Заводського районного суду наразі розслідуються у ДБР за ст. 376-1 КК України "Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду" та за ст. 364 - "Зловживання владою або службовим становищем". Експерти, які виконали сумнівні експертизи, притягнуті до дисциплінарної відповідальності та їхні свідоцтва призупинено.

«Зупиніть рейдерів!» – працівники Миколаївського глиноземного заводу звернулись до Президента України, міністрів та... Posted by Миколаївський глиноземний завод on Wednesday, August 18, 2021

"Тож можемо констатувати, що Миколаївський глиноземний завод стикнувся з потужною та добре спланованою рейдерською атакою, в якій злагоджено діють "активісти", юристи, експерти, судді тощо. Зараз всі вони - фігуранти кримінальних проваджень. Але продовжують тиснути через вуличні акції, розповсюдження недостовірної інформації в ЗМІ та введення в оману представників влади", - йдеться у повідомленні.

Співробітники МГЗ вважають, що робота одного з останніх великих промислових підприємств Миколаївської області може опинитися під загрозою.

"Зупинка МГЗ неминуче призведе до соціального вибуху в регіоні. Адже завдяки заводу стабільний дохід отримує майже 10 000 робітників та членів їх сімей, поповнюються бюджети різних рівнів та реалізовуються десятки соціальних проектів громадських організацій та місцевої влади", - додають працівники.

Трудовий колектив заводу просить президента, міністрів та народних обранців звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо МГЗ, та не допустити знищення одного з останніх промислових підприємств Миколаївської області, яке ще працює.