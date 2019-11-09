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Работники Белого дома подтвердили давление Трампа на Зеленского

Новости » Политика     09.11.2019 - 13:14
Работники Белого дома подтвердили давление Трампа на Зеленского
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Показания сотрудников президентской администрации обнародовали 8 ноября

Показания сотрудников Белого дома Александра Виндмана и Фионы Хилл в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа подтверждают давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Виндман рассказал комитетам Конгресса, что представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд прямо говорил представителям украинских властей о том, что встреча Зеленского с Трампом состоится лишь после начала расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Не было никакой двусмысленности", - подчеркнул он.

Кроме того, экс-директор по вопросам Европы и России в Совете нацбезопасности США Хилл заявила, что была свидетелем обсуждения между Сондлендом и бывшим советником Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном соглашения с украинским руководством. Также она рассказала о договоренности с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, согласно которой встреча Зеленского и Трампа должна была состояться только после начала расследования.

Хилл отметила, что сам Сондленд утверждал, что он "отвечает за Украину" по личному поручению Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Конгресс рассекретил стенограммы показаний сотрудников Белого дома Александра Виндмана и Фионы Хилл в рамках процедуры импичмента Трампа. В частности, Виндман присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

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