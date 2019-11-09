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Працівники Білого дому підтвердили тиск Трампа на Зеленського

Новини » Політика     09.11.2019 - 13:14
Працівники Білого дому підтвердили тиск Трампа на Зеленського
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (president.gov.ua)

Свідчення працівників президентської адміністрації оприлюднили 8 листопада

Свідчення співробітників Білого дому Александра Віндмана та Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа підтверджують тиск на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Віндман розповів комітетам Конгресу, що представник США при Європейському союзі Гордон Сондленд прямо говорив представникам української влади про те, що зустріч Зеленського з Трампом відбудеться лише після початку розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена.

"Не було жодної двозначності", - наголосив він.

Крім того, екс-директор з питань Європи та Росії в Раді нацбезпеки США Хілл заявила, що була свідком обговорення між Сондлендом та колишнім радником Трампа з питань нацбезпеки Джоном Болтоном угоди з українським керівництвом. Також вона розповіла про домовленість з керівником апарату Білого дому Міком Малвейні, згідно з якою зустріч Зеленського та Трампа мала відбутися лише після початку розслідування.

Хілл наголосила, що сам Сондленд стверджував, що він "відповідає за Україну" за особистим дорученням Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Конгрес розсекретив стенограми свідчень співробітників Білого дому Александра Віндмана та Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Трампа. Зокрема, Віндман був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампімпічмент
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