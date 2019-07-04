Работника предприятия ОПК арестовали за передачу военной информации разведке РФ

Иллюстративное фото (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Его обвиняют в госизмене

Шевченковский районный суд города Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал российской разведке информацию военного характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования во время проведения подрывной деятельности против Украины

В дальнейшем, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение он собирал и передавал информацию относительно количественного и качественного состава военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие, состояния ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера

Подозреваемого задержали 3 июля при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении РФ. У него изъяли флеш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую злоумышленник должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в Воронеже. В тот же день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"04.07.2019 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

РБК-Украина писало, что полиция задержала жителя "ЛНР", 61-летнего жителя города Сорокино Луганской области по подозрению в сотрудничестве с боевиками.