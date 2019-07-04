Працівника підприємства ОПК арештували за передачу військової інформації розвідці РФ

Ілюстративне фото (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Його звинувачують у держзраді

Шевченківський районний суд міста Києва арештував працівника підприємства оборонно-промислового комплексу, який передавав російській розвідці інформацію військового характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Слідством установлено, що працівник одного з державних підприємств оборонно-промислового комплексу під час перебування на території Російської Федерації у 2014 році був завербований співробітником 316-го розвідувального центру Головного управління (колишнє ГРУ) Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з метою збирання та передачі інформації військового характеру для використання під час проведення підривної діяльності проти України.

У подальшому, на виконання завдань російської розвідки, за грошову винагороду він збирав та передавав інформацію щодо кількісного та якісного складу військової техніки Збройних сил України, яка надходила на ремонт до державного оборонного підприємства, стану її боєготовності, комплектності, приналежності до конкретних військових частин та інші відомості військового характеру.

Підозрюваного затримали 3 липня при спробі перетину державного кордону України в напрямку РФ. У нього вилучили флеш-носії і мобільні телефони з інформацією, яку зловмисник повинен був передати співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ під час чергової зустрічі у Воронежі. Того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

"04.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 1,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

РБК-Україна писало, що поліція затримала жителя "ЛНР", 61-річного жителя міста Сорокіне Луганської області за підозрою у співпраці з бойовиками.